Acciaio | l’Ocse critica i sussidi cinesi che battono l’UE

L’OCSE ha criticato i sussidi cinesi nel settore dell’acciaio, che portano a prezzi artificialmente bassi e danno vantaggi alle aziende cinesi rispetto a quelle europee. La questione riguarda come le acciaierie dell’UE possano competere in un mercato con prezzi distorti. L’Unione Europea sta valutando possibili misure di difesa commerciale per contrastare questa situazione.

Come possono le acciaierie europee competere con prezzi artificialmente bassi?. Quali misure di difesa commerciale adotterà l'Unione Europea?. Perché il settore meccanico italiano è a rischio deindustrializzazione?. Cosa rischia la filiera siderurgica nazionale davanti all'espansione cinese?.? In Breve Federmeccanica segnala crescita minima nel comparto metallurgico italiano nonostante scenario critico.. Sussidi cinesi permettono prezzi artificialmente bassi rispetto alle acciaierie europee.. Rischio deindustrializzazione per il modello produttivo dell'Unione Europea.. Caso ex Ilva evidenzia difficoltà vendita grandi poli siderurgici in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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