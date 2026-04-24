L’Ocse ha diffuso un rapporto dedicato all’Italia nel quale vengono evidenziati diversi ostacoli che limitano la crescita economica del Paese. Il documento analizza vari aspetti dell’economia italiana, evidenziando criticità specifiche che, secondo l’organizzazione, frenano lo sviluppo. Tra i punti principali, vengono indicati problemi strutturali e sfide che il Paese deve affrontare per migliorare la propria situazione economica.

L’ Ocse ha pubblicato il rapporto Economic Survey dedicato all’Italia, che evidenzia numerosi problemi nell’economia del nostro Paese. Il sintomo principale delle questioni irrisolte nell’economia italiana è la crescita, che nel 2026 sarà soltanto dello 0,4% e aumenterà solo allo 0,6% nel 2027. Sono i dati più bassi d’Europa. I problemi sono numerosi e si intrecciano tra loro. La demografia in peggioramento, la bassa produttività, il debito pubblico che non smette di crescere, a causa anche delle pensioni, e il costo dell’energia, che limita le imprese. L’Italia non cresce, i sintomi dei problemi rilevati dall’Ocse. Il rapporto dell’Ocse ha...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Ocse critica l’Italia, i 5 punti che fermano la crescita del Paese

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