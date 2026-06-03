OCSE | l’Italia ultima nel G20 per crescita PIL nel 2027 Conte critica

Notizia in breve

L’Italia è ultima nel G20 per crescita del PIL nel 2027, secondo l’OCSE. Il rapporto indica che il paese rischia di rimanere indietro rispetto agli altri membri. La questione delle tasse riguarda principalmente i settori dell’industria e dei servizi, che dovrebbero contribuire di più per sostenere la crescita. Il governo valuta misure fiscali mirate per stimolare l’economia e contrastare il calo previsto.