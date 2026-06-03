OCSE | l’Italia ultima nel G20 per crescita PIL nel 2027 Conte critica
L’Italia è ultima nel G20 per crescita del PIL nel 2027, secondo l’OCSE. Il rapporto indica che il paese rischia di rimanere indietro rispetto agli altri membri. La questione delle tasse riguarda principalmente i settori dell’industria e dei servizi, che dovrebbero contribuire di più per sostenere la crescita. Il governo valuta misure fiscali mirate per stimolare l’economia e contrastare il calo previsto.
Come può l'Italia evitare il declino economico previsto per il 2027?. Quali settori specifici dovrebbero pagare più tasse per sostenere la crescita?. Perché le risorse europee non stanno alimentando gli investimenti strutturali?. Cosa impedisce al governo di trasformare la spesa corrente in infrastrutture?.? In Breve Critiche di Conte durante l'evento politico tenutosi a Chieti.. Scarsa flessibilità delle risorse ottenute da Bruxelles per interventi strutturali.. Necessità di tassare banche e grandi aziende del settore energetico.. Rischio declino per spesa militare insostenibile rispetto agli investimenti produttivi..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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