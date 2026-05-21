Bullismo Costarelli Anp Lazio | Fondamentale formare i docenti

Il tema del bullismo nelle scuole continua a essere al centro dell’attenzione, con le associazioni e le istituzioni che promuovono iniziative di sensibilizzazione. Un rappresentante dell’Associazione nazionale dei presidi ha sottolineato l’importanza di investire sulla formazione dei docenti, ritenuta essenziale poiché sono loro a interagire quotidianamente con gli studenti. La discussione si concentra sull’importanza di strumenti e strategie per prevenire e affrontare comportamenti di bullismo all’interno delle aule scolastiche.

(Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è la formazione su tutti i fronti. Formare i docenti è lo strumento fondamentale perché sono loro che parlano con gli studenti”. Lo ha detto Cristina Costarelli, presidente Anp Lazio, associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola, nel suo intervento alla Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall'Osservatorio Nazionale sul. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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