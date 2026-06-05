Accademia Navale visite gratuite e tour guidato mercoledì 10 giugno
Mercoledì 10 giugno, l'Accademia navale di Livorno sarà aperta al pubblico per visite gratuite e tour guidati in occasione della “Giornata della Marina Militare”. L'evento permette ai visitatori di esplorare le strutture e conoscere le attività dell'istituto. L'accesso sarà gratuito e aperto a tutti, con orari e modalità di partecipazione specificate dall'organizzazione. La giornata mira a far conoscere da vicino le attività della Marina Militare alla cittadinanza.
L'Accademia navale di Livorno apre le proprie porte alla cittadinanza in occasione della “Giornata della Marina Militare”. Il 10 giugno si potrà accedere alla storica struttura di viale Italia dalle 16 alle 19 con ingresso dal varco san Jacopo (non è necessaria la prenotazione). L’iniziativa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Accademia Navale di Livorno 2026: Bando, Requisiti e Prove (186 Posti)
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