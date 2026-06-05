Accademia Navale visite gratuite e tour guidato mercoledì 10 giugno

Notizia in breve

Mercoledì 10 giugno, l'Accademia navale di Livorno sarà aperta al pubblico per visite gratuite e tour guidati in occasione della “Giornata della Marina Militare”. L'evento permette ai visitatori di esplorare le strutture e conoscere le attività dell'istituto. L'accesso sarà gratuito e aperto a tutti, con orari e modalità di partecipazione specificate dall'organizzazione. La giornata mira a far conoscere da vicino le attività della Marina Militare alla cittadinanza.