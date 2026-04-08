Livorno sabato 11 aprile visite e tour guidato all' Accademia navale per la Giornata del mare e del made in Italy

Da livornotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 aprile, l’Accademia Navale di Livorno apre le sue porte alla cittadinanza, alle scolaresche e alle associazioni in occasione della Giornata del mare e del made in Italy. L’evento prevede visite guidate e un tour all’interno delle strutture dell’istituto, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le attività e le competenze dell’accademia. L’iniziativa si svolge in un giorno dedicato alla celebrazione del mare e dei prodotti italiani.

Sabato 11 aprile, in occasione della Giornata del mare e del made in Italy, l’Accademia Navale apre le proprie porte alla cittadinanza, alle scolaresche e alle associazioni con un open day. Sarà possibile accedere alla struttura dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 dal varco san Jacopo. Negli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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