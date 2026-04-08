Livorno sabato 11 aprile visite e tour guidato all' Accademia navale per la Giornata del mare e del made in Italy

Sabato 11 aprile, l’Accademia Navale di Livorno apre le sue porte alla cittadinanza, alle scolaresche e alle associazioni in occasione della Giornata del mare e del made in Italy. L’evento prevede visite guidate e un tour all’interno delle strutture dell’istituto, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le attività e le competenze dell’accademia. L’iniziativa si svolge in un giorno dedicato alla celebrazione del mare e dei prodotti italiani.

Sabato 11 aprile, in occasione della Giornata del mare e del made in Italy, l’Accademia Navale apre le proprie porte alla cittadinanza, alle scolaresche e alle associazioni con un open day. Sarà possibile accedere alla struttura dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 dal varco san Jacopo. Negli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Lusso Made in Italy a Segrate e Monza: l’evento dell’11 e 12 aprileIl Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® porterà le sue boutique a cielo aperto a Segrate sabato 11 aprile e a Monza domenica 12 aprile... Dai mestieri di eccellenza al tour del Made in Italy: il decollo del ?brand Napoli?Dai mestieri di eccellenza della filiera del lusso targata LVMH, uno dei colossi mondali del settore, alla valorizzazione del Made in Italy di... Argomenti più discussi: Livorno Ferraris torna il regno dei Comics: l’11 aprile la seconda edizione della festa; Sabato 11 Aprile la veglia per la pace; Vivicittà, è conto alla rovescia: Arezzo, Livorno e Siena le sedi toscane mentre a Firenze si corre in carcere; Alperia Bolzano chiude in bellezza vincendo in scioltezza contro Treviso e ora testa ai playoff. 8/4/26. Presentata la 2° Giornata del Turismo fluviale nel Veneto. Vicepresidente Pavanetto, “Il 18 e 19 aprile ben 78 iniziative per vivere la bellezza dei paesaggi fluviali del Veneto” (v. nota in FB) x.com Giornata nazionale del mare in Sardegna, la Marina militare apre le porte ai visitatori: ecco che cosa si può vedere e quando – Il calendario Dal faro di Capo Bellavista a Tortolì alla scuola Sottufficiali di La Maddalena: tutti i luoghi aperti - facebook.com facebook