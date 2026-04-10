Siena e Chigiana Festival Alchimia della musica live

Il Siena e Chigiana Festival presenta un calendario ricco di eventi con oltre cento concerti e più di ottocento artisti coinvolti, tra solisti e orchestre sinfoniche. La manifestazione si svolge in diverse location della città e si protrae per diverse settimane, offrendo un’ampia varietà di generi musicali e performance dal vivo. La programmazione include appuntamenti dedicati sia a pubblico di appassionati che a studenti e professionisti del settore musicale.

Oltre cento concerti, più di ottocento artisti, tra grandi interpreti e orchestre sinfoniche. Si intitola ‘Isole’ ed è il programma del Chigiana International Festival & Summer Academy, che trasformerà Siena e il suo territorio (dodici location in città e oltre trenta nei dintorni) nella capitale della musica dal vivo, per un’estate di grandi eventi, dal 7 luglio al 1 settembre. Il cartellone è stato presentato ieri all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Otto produzioni d’opera e teatro musicale, otto concerti sinfonici, musica da camera, elettronica, performance multimediali e uno speciale focus dedicato a Hans Werner Henze, nel centenario della sua nascita, attraverso quarantuno composizioni firmate dallo stesso compositore, scomparso nel 2012. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena e Chigiana Festival. Alchimia della musica live Leggi anche: Musica per le immagini Cinecittà alla Chigiana Paradiso Jazz Festival: quattro date di musica liveGiunge alla diciottesima edizione Paradiso Jazz Festival, organizzato dal Circolo Arci San Lazzaro nella storica Sala Paradiso sotto la direzione... Temi più discussi: Chigiana International Festival & Summer Academy 2026; Chigiana International Festival: un’estate di concerti che trasformerà Siena in capitale della musica dal vivo; Isole, il nuovo Festival della Chigiana con più di 100 concerti; Siena e Chigiana Festival. Alchimia della musica live. La Chigiana accende l’estate di Siena: oltre 100 concerti e il grande evento in Piazza del CampoSiena si prepara a diventare ancora una volta uno dei grandi palcoscenici della musica internazionale. Dal 7 luglio al 1° settembre torna il Chigiana International Festival & Summer Academy, la rasseg ... radiosienatv.it Torna il Chigiana Festival, oltre 100 spettacoli e 13 prime assolute(ANSA) - SIENA, 09 APR - Oltre 100 spettacoli, più di 800 artisti tra interpreti e orchestre sinfoniche, giovani talenti da tutto il mondo, ... spettacoli.tiscali.it Un tema, cento linguaggi e un’estate di musica che trasformerà Siena e in una delle capitali mondiali della musica dal vivo. È stata presentata oggi a Roma la nuova edizione del Chigiana International Festival and Summer Academy. - facebook.com facebook