Il Trio Concept si esibisce di nuovo all’Accademia Musicale Chigiana, segnando la continuità della 103ª stagione

Prosegue nel segno della qualità e del dialogo tra tradizione e contemporaneità la 103ª stagione "Micat in Vertice" dell’ Accademia Musicale Chigiana, confermandosi ancora una volta come uno dei punti di riferimento della vita culturale senese. Questa sera alle 21 il Teatro dei Rozzi ospiterà il Trio Concept, giovane ensemble europeo che incarna perfettamente lo spirito della Chigiana: formazione d’eccellenza, respiro internazionale e un legame profondo con la città. Il concerto rappresenta molto più di un semplice appuntamento musicale. Il Trio Concept - formato da Edoardo Grieco al violino, Francesco Massimino al violoncello e Lorenzo Nguyen al pianoforte - si è perfezionato proprio nei corsi dell’Accademia sotto la guida di Bruno Giuranna, figura centrale della didattica cameristica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accademia Chigiana. Il Trio Concept torna a casa

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