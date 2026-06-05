Accadde oggi | 5 giugno a Napoli Federico II fonda l’Università degli Studi

Il 5 giugno 1224 a Napoli fu istituita l'Università degli Studi, oggi intitolata a Federico II. Si tratta della più antica università statale e laica al mondo, fondata per decisione di un imperatore del Sacro Romano Impero, che era anche re di Sicilia. La creazione dell’ateneo risale al XIII secolo e rappresenta una delle più antiche istituzioni universitarie ancora attive. L’università di Napoli ha mantenuto la sua funzione educativa per quasi 800 anni.

Il 5 giugno 1224 a Napoli fu fondata la prestigiosa università statale oggi dedicata a Federico II e nata proprio per volere dell’imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia. Risulta essere una eccellenza campana e nazionale in ambito culturale, una tra le più prestigiose accademie di studio d’Italia e del mondo, rinomata per essere la più antica università laica e statale del globo, ossia non fondata da corporazioni o associazioni di intellettuali o di studenti, ma in forza di un provvedimento sovrano volto a formare i gruppi dirigenti necessari al governo dello Stato. In quel giorno di giugno di secoli e secoli fa, Federico II di Svevia inviò una generalis lictera, una lettera circolare da Siracusa con la quale sancì la nascita dello Studium. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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