Terremoto Landolfo Università di Napoli Federico II | La seconda generazione degli Eurocodici è un’opportunità
Un esperto dell’Università di Napoli Federico II ha commentato che la seconda generazione degli Eurocodici può offrire nuove opportunità nel settore della progettazione e della normativa sismica. La discussione si concentra sulle possibili applicazioni e sui miglioramenti tecnici introdotti da questa revisione, che mira a aggiornare gli standard europei di costruzione. La sua analisi si basa sulle caratteristiche tecniche e sulle implicazioni pratiche di questa evoluzione normativa. La comunicazione si inserisce in un quadro di approfondimento sulle norme che regolano la sicurezza sismica.
(Adnkronos) – “Ritengo che la seconda generazione degli Eurocodici rappresenti per il contesto italiano un’importante opportunità, perché consentirà di coniugare gli elevati livelli di sicurezza richiesti dal nostro territorio – esposto a molteplici rischi naturali e antropici – con un approccio progettuale più moderno, coerente e prestazionale”. Lo ha dichiarato Raffaele Landolfo, docente dell’Università Federico. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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