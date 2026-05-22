Landolfo Università di Napoli Federico II la seconda generazione degli Eurocodici è un’opportunità

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un docente dell'Università di Napoli Federico II ha affermato che la seconda generazione degli Eurocodici rappresenta un'opportunità significativa per il settore delle costruzioni in Italia. Secondo quanto dichiarato, questa nuova serie di norme tecniche può migliorare la sicurezza e l'efficienza delle strutture, offrendo strumenti più aggiornati e condivisi a livello europeo. La discussione si concentra sull'impatto di queste modifiche nelle pratiche di progettazione e sulla loro applicazione nelle realtà locali.

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“La seconda generazione degli Eurocodici rappresenta per il contesto italiano un’importante opportunità, perché consentirà di coniugare gli elevati livelli di sicurezza richiesti dal nostro territorio – esposto a molteplici rischi naturali e antropici – con un approccio progettuale più moderno, coerente e prestazionale”, ha dichiarato Raffaele Landolfo, docente dell’Università Federico II di Napoli, in occasione della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti e svoltasi a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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