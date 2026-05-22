Landolfo Università di Napoli Federico II la seconda generazione degli Eurocodici è un’opportunità

Un docente dell'Università di Napoli Federico II ha affermato che la seconda generazione degli Eurocodici rappresenta un'opportunità significativa per il settore delle costruzioni in Italia. Secondo quanto dichiarato, questa nuova serie di norme tecniche può migliorare la sicurezza e l'efficienza delle strutture, offrendo strumenti più aggiornati e condivisi a livello europeo. La discussione si concentra sull'impatto di queste modifiche nelle pratiche di progettazione e sulla loro applicazione nelle realtà locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui