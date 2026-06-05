Abano e Padova mai così vicine | via alla pista ciclabile lunga un chilometro

A fine maggio sono iniziati i lavori per completare la pista ciclabile tra Abano Terme e Padova, con un tratto di un chilometro lungo via Latisana. Questo intervento collega i due centri, facilitando gli spostamenti in bicicletta tra le due località. La realizzazione mira a migliorare le infrastrutture ciclabili e a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto. I lavori continueranno nelle prossime settimane, senza ancora una data di fine prevista.

Sono partiti a fine maggio i lavori per la realizzazione dell’ultimo tratto della pista ciclabile di collegamento tra il comune di Abano Terme e il comune di Padova, in direzione via Latisana.L’intervento interessa via Santa Maria d’Abano, nel tratto compreso tra lo scolo consortile Bolzan e il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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