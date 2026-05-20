Summit Italia-India a Roma Meloni e Modi firmano partenariato strategico | mai così vicine

Il 20 maggio si è svolto a Roma un incontro tra i leader di Italia e India, durante il quale sono stati firmati diversi accordi per rafforzare la collaborazione tra i due paesi. In occasione del summit, è stato annunciato un partenariato strategico che intende consolidare i rapporti in vari settori, tra cui economia, energia e cultura. La firma di questi documenti rappresenta un passo importante nelle relazioni bilaterali, con le parti che hanno sottolineato la volontà di lavorare insieme su progetti condivisi.

Roma, 20 mag. (askanews) – “Italia e India sono più vicine che mai”. Giorgia Meloni può dirlo con convinzione, forte della dichiarazione congiunta firmata oggi a Villa Pamphilj che ha elevato le relazioni bilaterali tra i due paesi al rango di partenariato strategico speciale: un accordo in 11 settori, dalla difesa all’innovazione al commercio con l’obiettivo “alla portata” di raggiungere 20 miliardi di interscambio entro il 2029 e il lancio nel 2027 dell’anno della cultura e del turismo Italia-India. La presidente del Consiglio non nasconde, anzi rivendica, il ruolo che nel rafforzamento delle relazioni ha avuto la sua “amicizia sincera” con il leader indiano con cui ha avuto sette incontri in tre anni e mezzo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Modi and Meloni Elevate India-Italy Ties to Special Strategic Partnership in Rome | NewsX World

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