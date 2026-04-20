Nuovo parcheggio per 45 auto vicino alla pista ciclabile | lavori per 500mila euro

La giunta comunale di Santa Maria Capua Vetere ha approvato il progetto per la costruzione di un nuovo parcheggio pubblico in via Irlanda, destinato a 45 posti auto. L’intervento, inserito nel piano di riqualificazione cittadino, prevede lavori per un importo di circa 500.000 euro. La realizzazione si inserisce nel processo di miglioramento degli spazi pubblici e della mobilità locale.

La giunta comunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta dal sindaco Antonio Mirra, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un parcheggio pubblico a raso in via Irlanda, un intervento atteso da tempo e inserito nel più ampio piano di riqualificazione.🔗 Leggi su Casertanews.it

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