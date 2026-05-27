Il Consorzio di Tutela rinnova la partnership con la Festa del Culatello di Zibello

Notizia in breve

Il Consorzio di Tutela conferma la collaborazione con la Festa del Culatello di Zibello, che si svolgerà dal 29 maggio. Nell’edizione precedente, sono state servite circa 10.000 persone, con 120 culatelli tagliati e oltre 2.000 porzioni di tagliatelle distribuite. La partnership viene rinnovata dopo il successo delle ultime edizioni, che hanno visto una partecipazione significativa e un elevato consumo di prodotti tipici locali.