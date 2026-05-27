Il Consorzio di Tutela rinnova la partnership con la Festa del Culatello di Zibello
Il Consorzio di Tutela conferma la collaborazione con la Festa del Culatello di Zibello, che si svolgerà dal 29 maggio. Nell’edizione precedente, sono state servite circa 10.000 persone, con 120 culatelli tagliati e oltre 2.000 porzioni di tagliatelle distribuite. La partnership viene rinnovata dopo il successo delle ultime edizioni, che hanno visto una partecipazione significativa e un elevato consumo di prodotti tipici locali.
Dopo il successo dell’edizione 2025, che aveva fatto registrare circa 10mila persone servite, 120 culatelli tagliati e oltre 2mila porzioni di tagliatelle distribuite, il Consorzio di Tutela si conferma tra i main partner della Festa del Culatello di Zibello, la manifestazione che dal 29 maggio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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