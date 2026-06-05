A16 Napoli-Canosa chiuso il tratto Grottaminarda-Candela in entrambe le direzioni

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione e di riqualifica del viadotto "Pavone", sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità:-dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 giugno, sarà chiuso il tratto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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13:42 A16 Napoli-CanosaNotizie traffico e viabilità autostrada A16 Napoli - Canosa. Allerte meteo, lavori, incidenti, code e news per i tuoi viaggi. ilmeteo.it