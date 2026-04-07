A16 Napoli-Canosa chiusura del tratto Candela-Grottaminarda verso Napoli

Sulla A16 Napoli-Canosa, il tratto tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli, non sarà aperto dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 aprile. La chiusura, che era originariamente prevista tra le 22:00 di mercoledì 8 e le 6:00 di giovedì 9 aprile, è stata spostata di un giorno. La modifica riguarda il transito di trasporti che dovrà essere effettuato durante questa fascia oraria.

Sulla A16 Napoli-Canosa, la chiusura del tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli, inizialmente prevista dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile, sarà effettuata dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 aprile, per consentire il transito di trasporti eccezionali. Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Candela, Lacedonia e Vallata, in entrata verso Napoli e non saranno raggiungibili, per chi proviene da CanosaA14 Bologna-Taranto, le uscite di Lacedonia, Vallata e Grottaminarda. Inoltre, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Calaggio nord", situata nel suddetto tratto. In alternativa,... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it A16 Napoli-Canosa, chiusure notturne del tratto Candela-Grottaminarda verso NapoliSulla A16 Napoli-Canosa, per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso... A16 Napoli-Canosa, chiusura del tratto Benevento-Grottaminarda verso Canosa/A14Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 2, alle 6:00 di venerdì 3 aprile, sarà chiuso... Temi più discussi: A16 Napoli-Canosa, chiusura del tratto Benevento-Grottaminarda verso Canosa/A14; Autostrada A16 Napoli-Canosa, chiuso per una notte il tratto Candela - Grottaminarda verso Napoli; A30 Caserta - Salerno: chiusa per una notte immissione su A16 Napoli - Canosa; Chiusura notturna sulla A16 Napoli–Canosa tra Candela e Grottaminarda per trasporti eccezionali. A16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CANDELA-GROTTAMINARDA VERSO NAPOLIA16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CANDELA-GROTTAMINARDA VERSO NAPOLIRoma, 7 aprile 2026 - Sulla A16 Napoli-Canosa, la chiusura ... trasporti-italia.com A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BENEVENTO-GROTTAMINARDA VERSO CANOSA/A14A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BENEVENTO-GROTTAMINARDA VERSO CANOSA/A14Roma, 2 aprile 2026 - Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori ... trasporti-italia.com A16 Napoli-Canosa: mercoledì chiusura notturna tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli Disagi in arrivo sull’autostrada A16 Napoli-Canosa: per permettere il passaggio di trasporti eccezionali, sarà interdetto al traffico – nella notte tra mercoledì e - facebook.com facebook Autostrada A16 Napoli-Canosa, chiuso per una notte il tratto Candela - Grottaminarda verso Napoli x.com