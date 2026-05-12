A16 Napoli-Canosa chiuso il tratto Candela-Grottaminarda verso Napoli

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto "Calaggio", dalle 22:00 di questa sera martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli.Di conseguenza, non sarà raggiungibile.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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