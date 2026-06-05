Il Volo ha annunciato che a causa di allergie e impegni, alcune uscite sono state cancellate e le gite sono saltate. Uno dei membri ha dichiarato che se fosse solo business, la band si sarebbe sciolta dieci anni fa. Durante un'intervista, è stato chiesto se abbiano mai pensato di salire sul palco travestiti da cattivi e spaccare tutto. La domanda è rimasta senza risposta, lasciando intendere un desiderio di cambiare o sfidare le aspettative.

«Ma vi è mai venuta voglia di salire sul palco vestiti da cattivi e spaccare tutto?»?La domanda resta lì, sospesa, per rompere ghiaccio e cliché. Piero Barone sorride con la compostezza di chi quella giacca se la sente cucita addosso davvero. Ignazio Boschetto, invece, si concede una smorfia delle sue, quelle di chi il copione lo rispetta ma sa tra quali righe scrivere la propria parte. Manca Gianluca Ginoble, il terzo vertice del triangolo de Il Volo. «Nessuna epurazione», ironizzano entrambi, «oggi giochiamo in maggioranza siciliana». Radici che fioriscono potenti ora che si parla del nuovo, imminente giro estivo (date che anticipano la quarta edizione di "Tutti per uno" -24, 26 e 27 settembre al Palazzo Te di Mantova- successivamente in onda su Canale 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "A volte dice fesserie che gli diresti solo di tacere". Il Volo tra allergie, gite mancate e sogni solisti: "Se fosse solo business sarebbe finita 10 anni fa". L'INTERVISTA

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