Se il mondo fosse popolato solo da lei e dagli artisti vivremmo gioiosi e pacifici Purtroppo ci sono anche gli altri | così Sorrentino a Mattarella che si fa un selfie con Anna Pepe
Durante un evento pubblico, il regista e sceneggiatore ha affermato che un mondo popolato solo da lui e dagli artisti sarebbe più felice e pacifico, ma ha sottolineato che ci sono anche altre persone. Il presidente della Repubblica ha scattato un selfie con una cantante nota. Tra i presenti figurano registi, compositori e cantanti noti nel panorama italiano. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti del mondo culturale e musicale.
Giuseppe Tornatore, Nicola Piovani, Marco Bellocchio, Ligabue, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Maurizio de Giovanni, Mogol, Madame, Anna Pepe, Emma Dante, Francesca Comencini, Angelina Mango: sono alcuni degli artisti che si sono trovati nel salone delle Feste del Quirinale assieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’occasione, la celebrazione della Siae, l’associazione che da 145 anni raccoglie autori ed editore: “Sarebbe un’Italia povera e anche triste senza il contributo che date nelle varie forme della cultura. E se il nostro Paese trova strumenti di speranza, di sostegno, anche di orgoglio, è grazie a quello che fate”....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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