Se il mondo fosse popolato solo da lei e dagli artisti vivremmo gioiosi e pacifici Purtroppo ci sono anche gli altri | così Sorrentino a Mattarella che si fa un selfie con Anna Pepe

Durante un evento pubblico, il regista e sceneggiatore ha affermato che un mondo popolato solo da lui e dagli artisti sarebbe più felice e pacifico, ma ha sottolineato che ci sono anche altre persone. Il presidente della Repubblica ha scattato un selfie con una cantante nota. Tra i presenti figurano registi, compositori e cantanti noti nel panorama italiano. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti del mondo culturale e musicale.

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