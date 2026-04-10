In vista della prossima stagione, si discute sempre più di un possibile cambio di modulo per la squadra, con l'ipotesi di passare dal 3-5-2 al 4-3-3. L’allenatore ha sottolineato che scegliere il modulo giusto non è semplice e richiede un equilibrio tattico preciso. Secondo lui, senza questa attenzione rischiano di verificarsi problemi in campo. La decisione finale dipenderà dall’analisi delle esigenze della squadra e delle caratteristiche dei giocatori.

In questi giorni si continua a parlare del possibile cambio modulo per il Milan in vista della sfida contro l'Udinese e delle ultime partite di campionato: "Se si parla di questi cambiamenti, ci saranno. Saelemaekers è un esterno o un terzino? La differenza è che Athekame è un terzino che spinge di più. Se fosse solo modulo sarebbe facile". Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. L'allenatore continua: "Serve equilibrio. Nel campionato, a Napoli puoi anche perdere. Una partita non deve destabilizzare il valore di un anno. A fine anno valuteremo tutto, tecnicamente, fisicamente, sul gestionale. Tutto ciò che è stato fatto bene e male. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri sul 4-3-3: “Se fosse solo modulo sarebbe facile. Serve equilibrio. Altrimenti succede un disastro”

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Milan, il 4-3-3 può diventare il laboratorio del finale: da Milanello arrivano indizi chiariIl finale di stagione del Milan potrebbe servire non solo a bilndare gli obiettivi immediati, su tutti il ritorno in Champions League, ma anche a preparare la prossima stagione nel migliore dei modi. msn.com

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro l'Udinese - facebook.com facebook

#Allegri: "433 Se fosse solo questione di moduli sarebbe troppo facile. Psicologicamente i primi due giorni dopo Napoli sono stati difficili. Però questo momento di difficoltà va affrontato con lucidità" #MilanUdinese x.com