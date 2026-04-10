Allegri sul 4-3-3 | Se fosse solo modulo sarebbe facile Serve equilibrio Altrimenti succede un disastro
In vista della prossima stagione, si discute sempre più di un possibile cambio di modulo per la squadra, con l'ipotesi di passare dal 3-5-2 al 4-3-3. L’allenatore ha sottolineato che scegliere il modulo giusto non è semplice e richiede un equilibrio tattico preciso. Secondo lui, senza questa attenzione rischiano di verificarsi problemi in campo. La decisione finale dipenderà dall’analisi delle esigenze della squadra e delle caratteristiche dei giocatori.
In questi giorni si continua a parlare del possibile cambio modulo per il Milan in vista della sfida contro l'Udinese e delle ultime partite di campionato: "Se si parla di questi cambiamenti, ci saranno. Saelemaekers è un esterno o un terzino? La differenza è che Athekame è un terzino che spinge di più. Se fosse solo modulo sarebbe facile". Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. L'allenatore continua: "Serve equilibrio. Nel campionato, a Napoli puoi anche perdere. Una partita non deve destabilizzare il valore di un anno. A fine anno valuteremo tutto, tecnicamente, fisicamente, sul gestionale. Tutto ciò che è stato fatto bene e male. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Milan, il 4-3-3 può diventare il laboratorio del finale: da Milanello arrivano indizi chiariIl finale di stagione del Milan potrebbe servire non solo a bilndare gli obiettivi immediati, su tutti il ritorno in Champions League, ma anche a preparare la prossima stagione nel migliore dei modi. msn.com
Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro l'Udinese - facebook.com facebook
#Allegri: "433 Se fosse solo questione di moduli sarebbe troppo facile. Psicologicamente i primi due giorni dopo Napoli sono stati difficili. Però questo momento di difficoltà va affrontato con lucidità" #MilanUdinese x.com