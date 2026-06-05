A Valenzano l' evento conclusivo del progetto Alieni | arti circensi musica cinema fumetto e molto altro

Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 19.30 si tiene a Valenzano la seconda edizione della «Festa Aliena» in Largo San Benedetto. L’evento conclude il progetto «Alieni» e propone arti circensi, musica, cinema, fumetto e altre attività. La manifestazione si svolge tutta la sera e coinvolge diversi artisti e performer. L’ingresso è gratuito.