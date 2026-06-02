A Pisa l’evento conclusivo del progetto Come un fiume in piena

Notizia in breve

A Pisa si è svolto l’evento finale del progetto “Come un fiume in piena”. L’iniziativa ha previsto un pomeriggio dedicato a dialoghi, testimonianze e attività creative. L’obiettivo è stato analizzare il rapporto tra il corpo e l’immagine, coinvolgendo partecipanti di diverse età. L’evento ha incluso interventi, esposizioni e momenti di confronto pubblico. La giornata si è conclusa con una riflessione collettiva sul tema proposto.