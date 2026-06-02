A Pisa l’evento conclusivo del progetto Come un fiume in piena
A Pisa si è svolto l’evento finale del progetto “Come un fiume in piena”. L’iniziativa ha previsto un pomeriggio dedicato a dialoghi, testimonianze e attività creative. L’obiettivo è stato analizzare il rapporto tra il corpo e l’immagine, coinvolgendo partecipanti di diverse età. L’evento ha incluso interventi, esposizioni e momenti di confronto pubblico. La giornata si è conclusa con una riflessione collettiva sul tema proposto.
Un pomeriggio di confronto, testimonianze e creatività per riflettere sul rapporto con il corpo e l’immagine. Giovedì 4 giugno, dalle 16, la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti ospiterà “Riflessioni oltre lo specchio: il peso dell’immagine”, evento conclusivo del progetto di prevenzione dei disturbi alimentari “Come un fiume in piena”, promosso dall’associazione La Vita Oltre lo Specchio e realizzato nelle scuole del territorio pisano durante l’anno scolastico 2025-2026. L’iniziativa rappresenta il momento finale di un percorso che ha coinvolto studenti e insegnanti in attività di sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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