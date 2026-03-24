DiversHUBility Award | appuntamento al Comune con l' evento conclusivo del progetto europeo

Il 27 marzo 2026 alle 9:30 si terrà al Salone del Gonfalone del Comune di Salerno l’evento conclusivo del progetto europeo DiversHUBility, finanziato dal programma Erasmus+. L’appuntamento sarà ospitato nella sede comunale e segnerà la conclusione delle attività del progetto, che ha coinvolto diverse realtà europee. La cerimonia si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e dei partner coinvolti.

Capofila del progetto è il Dipartimento di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Giulia Savarese E' in programma il prossimo 27 marzo 2026 alle ore 9:30, presso il Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, il DiversHUBility Award, evento conclusivo del progetto europeo DiversHUBility, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+. Il progetto, sviluppato nell’arco di tre anni (2023–2026), ha coinvolto un partenariato internazionale composto da università, enti di ricerca e organizzazioni europee, con l’obiettivo di sviluppare strumenti, competenze e opportunità a supporto dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Leggi anche: "Tu sei prezioso", evento conclusivo del progetto All’Ics di Teggiano evento conclusivo del progetto ‘Più inclusivi… Più incisivi 2.0’Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto lo scorso 25 febbraio, presso l’Istituto comprensivo statale di Teggiano, l’evento conclusivo del progetto...