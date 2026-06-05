Il Festival dei 30 anni di Birrificio Italiano è iniziato con una festa. La celebrazione segna tre decenni dalla nascita della birra artigianale in Italia, anche se ci sono state produzioni precedenti. L’evento coinvolge produttori, appassionati e pubblico, con degustazioni e presentazioni. La manifestazione si svolge in diverse location, concentrandosi sulla storia e le novità del settore brassicolo artigianale. La giornata prosegue con attività e incontri dedicati agli amanti della birra.

Trent'anni fa, si dice, nacque la birra artigianale italiana. E fa niente se qualcuno già prima si era lanciato nell'allora ignoto mare della produzione brassicola non industriale. La data ufficiale è il 1996 soprattutto perché in quell'anno a Lurago Marinone, nel Comasco - aprì i battenti il Birrificio Italiano di Agostino Arioli, uno dei padri fondatori del movimento "craft" di casa nostra che ha segnato i consumi degli ultimi decenni e lo storico sorpasso della birra sul vino. La sfida di Agostino, a dire il vero non sempre seguita dai tantissimi altri birrai artigianali che hanno cavalcato l'onda, è sempre stata quella di creare "birre buone da bere": non bizantinismi iperluppolati, non pozioni indigeste con un tenore alcolico da banditi, ma birre vere e vive, non pastorizzate né filtrate, ma non per questo banali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A tutta birra parte il Festival. I 30 anni di Birrificio italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Clydes Festival by the Lake revived by mayor after brief cancellation

Notizie e thread social correlati

Il Birrificio Italiano compie 30 anni: la storia di Agostino ArioliIl Birrificio Italiano celebra i suoi 30 anni di attività, segnando una tappa importante nella storia della birra artigianale in Italia.

Birrificio del Golfo: 21 anni di storia tra musica e birra artigianaleIl Birrificio del Golfo compie 21 anni e per celebrare questo traguardo organizza un evento che unisce musica e degustazioni di birra artigianale.

Temi più discussi: Roncadelle: festa della birra | 24 - 27 giugno 2026; Carbonara festival, sagra della ciliegia e Beer Fest. Poi flamenco, dj set e nuovi festival letterari: tutto il weekend cesenate; Nel weekend il gusto apparecchia il territorio romagnolo e appenninico tra sagre, birre e street food; Granda in Piazza torna a Torino: oltre 100 birre da Europa e Stati Uniti per il festival internazionale della birra.

Levata a tutta birra mantovanotizie.com/feste-sagre/20… #mantova #curtatone x.com

A tutta birra parte il Festival. I 30 anni di Birrificio italianoTrent'anni fa, si dice, nacque la birra artigianale italiana. E fa niente se qualcuno già prima si era lanciato nell'allora ignoto mare della produzione brassicola non industriale. La data ufficiale è ... ilgiornale.it

Villa Torlonia a tutta birra: tre giorni di festa e prodotti artigianaliEsplode il festival della birra francone, parte il tour nei birrifici tedeschi di FrankenBierFest. La tradizione tedesca nel cuore di Roma. All’interno di Villa Torlonia esplode il festival della ... affaritaliani.it