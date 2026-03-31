Il Birrificio Italiano celebra i suoi 30 anni di attività, segnando una tappa importante nella storia della birra artigianale in Italia. La ricorrenza viene commemorata con un convegno e altri eventi che coinvolgono l'azienda e il suo fondatore, Agostino Arioli. La cerimonia si svolge in un contesto pubblico e professionale, con partecipanti provenienti dal settore e dalla stampa.

Compie 30 anni il primo birrificio italiano artigianale in Italia e lo fa con un convegno, due cotte speciali, una birra del trentennale e tre giorni di festival a giugno E' il Birrificio Italiano fondato da Agostino Arioli a Lurago Marinone, in provincia di Como, oggi pioniere del movimento delle craft beer e inventore della Tipopils, l'originale pils "all'italiana" dal 1996 simbolo della creatività e del gusto italiano applicato alla fermentazione. La storia di Agostino Arioli e del Birrificio Italiano. Nato a Milano, nel quartiere Barona, nel 1965, Arioli si è appassionato alla produzione birraria quando era piccolo. "Quando andavo alla scuola elementare, io e Mike, un mio amico olandese, decidemmo di provare a fare il vino e la birra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Birrificio Italiano compie 30 anni: la storia di Agostino Arioli

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Sono stati con Birrificio Italiano e Birrificio Lambrate i “Padri Fondatori” del movimento Craft Italiano ormai 30 anni fa, nel 1996. Li conosciamo da sempre, ma abbiamo sempre trattato solo le loro “Birre da Divano” per scelta. Ora, grazie ad un ottimo contatto dir - facebook.com facebook