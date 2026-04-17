Il Birrificio del Golfo compie 21 anni e per celebrare questo traguardo organizza un evento che unisce musica e degustazioni di birra artigianale. L’appuntamento si svolgerà sabato 18 aprile presso la sede di via delle Fornaci 15. La giornata prevede momenti di intrattenimento e la possibilità di assaporare le produzioni del birrificio in un’atmosfera conviviale.

Il Birrificio del Golfo festeggia ventuno anni di attività con un evento musicale e conviviale che si terrà sabato 18 aprile presso la sede di via delle Fornaci 15. Il Birthday Fest vedrà la partecipazione di numerosi artisti locali in una serata che inizierà alle ore 18 per concludersi a mezzanotte, offrendo l’ingresso gratuito fin dal tardo pomeriggio. Un palinsesto musicale per celebrare due decenni di produzione artigianale. La ricorrenza non sarà segnata da cerimonie tradizionali come il taglio della torta, ma piuttosto da un intenso programma di sei ore dedicate alla musica dal vivo e alla degustazione di birra prodotta nello stabilimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Birrificio del Golfo: 21 anni di storia tra musica e birra artigianale

Notizie correlate

Birra artigianale italiana: 30 anni di storia e innovazione celebrati a Rimini con il premio “Birra dell’Anno 2026”.La birra artigianale italiana festeggia un compleanno importante: trent'anni di storia, innovazione e passione che culminano a Rimini con...

Il miglior birrificio artigianale italiano è umbro: Birra dell’Eremo vince per il 2026PRODURRE birra era un sogno e così, terminata l’Università, abbiamo deciso di trasformarlo in un progetto concreto, partendo da un piccolo...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Birthday Fest del Birrificio del Golfo: sei ore di musica e birra per festeggiare i 21 anni di attività.

Birthday Fest del Birrificio del Golfo: sei ore di musica e birra per festeggiare i 21 anni di attivitàIl Birrificio del Golfo celebra il suo ventunesimo anniversario con una serata all’insegna di musica dal vivo e convivialità. Sabato 18 aprile, nello ... cittadellaspezia.com

Il Birrificio del Golfo diventa...maggiorenneDue giornate di festa per il 18° ’compleanno’ dell’azienda di via delle Fornaci. In programma visite all’impianto di produzione, degustazioni e musica . Non prendete impegni e preparate i calici!. L ... lanazione.it