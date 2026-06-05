A Torino scoppia la guerra del gianduiotto o Giandujotto | Lindt-Caffarel fa ricorso contro il marchio Igp

Notizia in breve

La multinazionale svizzera Lindt & Sprüngli, proprietaria di Caffarel, ha presentato un ricorso al Tar del Lazio contro il riconoscimento dell’Igp per il gianduiotto di Torino. La decisione mira a bloccare l’assegnazione del marchio di tutela al dolce tradizionale. La richiesta è arrivata poco dopo l’annuncio ufficiale della registrazione dell’indicazione geografica. Il tribunale dovrà ora esaminare la richiesta e decidere se sospendere o meno il riconoscimento.