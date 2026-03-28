La ceramica di Vietri protagonista al Mimit il sindaco | Giornata storica in attesa del marchio Igp

Ieri mattina, nel Salone degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è svolta una cerimonia dedicata alla ceramica di Vietri. Il sindaco ha dichiarato che si tratta di una giornata storica in attesa del marchio Igp. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore e di funzionari governativi, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio artigianale locale.

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