Didattica innovativa e respiro europeo | il Comprensivo 1 inaugura l’aula DaDa di inglese

Questa settimana, presso l’Istituto Comprensivo 1 di Chieti, è stata inaugurata la prima aula “DaDa” dedicata allo studio dell’inglese. L’evento ha visto l’arrivo di docenti provenienti da altri paesi europei, in un’ottica di apertura internazionale. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di integrazione tra didattica innovativa, uso della tecnologia e promozione delle lingue straniere. La scuola ha così rafforzato il suo impegno verso un’offerta formativa più attenta alle dimensioni europee.

Didattica innovativa, lingue straniere, tecnologia e apertura all’Europa. Sono i temi al centro delle iniziative che hanno coinvolto in questi giorni l’Istituto Comprensivo 1 Chieti, dove è stata inaugurata la prima aula “DaDa” dedicata alla lingua inglese e dove sono arrivati docenti della.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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