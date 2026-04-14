eCampus propone un corso di perfezionamento su metodi e strumenti per la didattica innovativa | Pratiche innovative con le tecnologie didattiche | Tablet e LIM

eCampus ha avviato un corso di perfezionamento dedicato alle pratiche innovative nell’ambito delle tecnologie didattiche, con un focus su tablet e LIM. Il percorso si rivolge a docenti e operatori scolastici interessati a integrare strumenti digitali e metodologie innovative nelle proprie attività di insegnamento. Nel panorama educativo contemporaneo, le competenze digitali e le strategie inclusive sono diventate elementi fondamentali per migliorare l’efficacia delle pratiche didattiche.

Nel contesto educativo attuale, le competenze digitali, la didattica inclusiva e le strategie innovative non sono più elementi facoltativi ma necessità. Il corso di perfezionamento “Pratiche Innovative con le Tecnologie Didattiche: Tablet e Lim” proposto dall’Università eCampus rappresenta una risorsa tangibile per docenti di ogni ordine e grado. Creato per accrescere le competenze pedagogiche e. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Metodologie didattiche innovative per diffondere i valori Olimpici e Paralimpici, corso online per docenti su Scuola FuturaIn concomitanza con l’apertura dei Giochi Olimpici Invernali, le Equipe formative territoriali hanno reso disponibile su Scuola Futura il corso... eCampus lancia il master in Coding per la scuola digitale. Master Online da 60 CFU per una didattica innovativaL’Università eCampus attiva il Master di I livello “Competenze per sviluppare il pensiero computazionale con il coding”, un percorso formativo...