A sei giorni dalla scomparsa ancora non si hanno tracce di Massimiliano | si era allontanato da casa in pigiama

Sei giorni dopo la scomparsa, non ci sono ancora notizie di Massimiliano Reggio, che si è allontanato da casa nella mattina di sabato 30 maggio in pigiama. La sua sparizione è stata segnalata e le ricerche continuano senza esito. Le forze dell'ordine stanno coordinando le indagini, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali movimenti o circostanze che possano chiarire la sua assenza.

A ormai sei giorni di distanza non si hanno ancora tracce di Massimiliano Reggio, scomparso dalla mattina di sabato 30 maggio da Fosso Ghiaia. A rilanciare l'annuncio per rintracciarlo è anche il programma Rai "Chi l'ha visto?". L'uomo, che a breve compirà 60 anni, è uscito di casa all'alba a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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