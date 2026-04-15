Si è allontanato da casa facendo perdere le sue tracce | partono le ricerche del 19enne Manuel

Le autorità sono alla ricerca di un giovane di 19 anni scomparso da ieri. La famiglia ha diffuso un appello pubblico, chiedendo di condividere la foto e di segnalare eventuali informazioni. Secondo quanto riferito, il ragazzo si sarebbe allontanato da casa e si pensa che possa trovarsi nella zona di Napoli. Le ricerche sono in corso per rintracciare il giovane e verificare la sua posizione.

C'è grande angoscia in queste ore per il 19enne Manuel, che risulta scomparso da ieri (martedì). "Faccio un appello a tutti mio figlio Manuel di 19 anni si é allontanato da casa pensiamo sia a Napoli - scrive il padre sui social - Vi chiedo di condividere il più possibile la foto. È già stata.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Si allontana da casa e fa perdere le sue tracce: i familiari del signor Franco lanciano l'allarmeOre di angoscia, per i familiari di Franco Sabetta che si è allontanato da Castelcivita nel pomeriggio di domenica, facendo perdere le sue tracce. Si allontana da casa e fa perdere le sue tracce: ritrovato, in buone condizioniBARI - È stato ritrovato dai carabinieri in un appartamento a Bari, in buone condizioni, il giovane di San Pancrazio Salentino che aveva fatto... Una raccolta di contenuti Si parla di: Del Grande ancora in fuga, scoppia il caso: Non era pericoloso. I sindacati attaccano il sistema. Appello per un giovane scomparso: 19enne di Ravenna sparito da martedì 14 aprileSono ore di forte apprensione per i familiari e gli amici di Manuel, 19 anni, scomparso da Ravenna nella mattinata di martedì 14 aprile. Il ragazzo si è ... ravennanotizie.it Scomparso Manuel Ghiorsi, l’appello della famiglia: non si rintraccia da Lunedì, avvistato ieri a BresciaC’è apprensione e un crescente senso di inquietudine attorno alla scomparsa di Manuel Ghorsi, di cui non si hanno più notizie da lunedì. alphabetcity.it