Si è allontanato da casa facendo perdere le sue tracce | partono le ricerche del 19enne Manuel

Da ravennatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità sono alla ricerca di un giovane di 19 anni scomparso da ieri. La famiglia ha diffuso un appello pubblico, chiedendo di condividere la foto e di segnalare eventuali informazioni. Secondo quanto riferito, il ragazzo si sarebbe allontanato da casa e si pensa che possa trovarsi nella zona di Napoli. Le ricerche sono in corso per rintracciare il giovane e verificare la sua posizione.

C'è grande angoscia in queste ore per il 19enne Manuel, che risulta scomparso da ieri (martedì). "Faccio un appello a tutti mio figlio Manuel di 19 anni si é allontanato da casa pensiamo sia a Napoli - scrive il padre sui social - Vi chiedo di condividere il più possibile la foto. È già stata.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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