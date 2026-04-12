Un uomo di una certa età è stato trovato senza vita in un’area boschiva dopo essere scomparso da casa martedì pomeriggio. La sua automobile era stata individuata nelle vicinanze e le ricerche condotte nelle ultime ore si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita. Le autorità stanno esaminando la scena e raccogliendo elementi per chiarire le circostanze della scomparsa e del decesso.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche che da alcuni giorni erano in corso dell’anziano scomparso da Prato dal tardo pomeriggio di martedì. Ieri mattina il corpo senza vita di Giuliano Arcaleni, 84 anni, che viveva nella zona di Castellina a Prato, è stato trovato nella boscaglia in una zona collinare, quella di Baggio a Pistoia. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Misericordia di Agliana, ma anche i vigili del fuoco di Pistoia e il personale del Sast, insieme alla polizia. Purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. La morte, con tutta probabilità, dovrebbe risalire a qualche giorno fa. A lanciare l’allarme erano stati i suoi familiari perché non avevano più notizie dell’anziano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anziano trovato morto nel bosco. Si era allontanato da casa con l’auto

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