A scuola per diventare i leader europei del futuro L' Istao formerà 40 manager

Notizia in breve

A scuola per diventare leader europei del futuro, 40 manager stanno frequentando un percorso formativo presso un istituto di formazione manageriale. Il programma si focalizza su competenze legate a innovazione, sostenibilità, internazionalizzazione e cooperazione tra diversi Paesi europei. La durata del corso e i contenuti specifici non sono stati comunicati. La formazione mira a preparare figure professionali in grado di affrontare sfide transnazionali.