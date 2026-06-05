A scuola per diventare i leader europei del futuro L' Istao formerà 40 manager
A scuola per diventare leader europei del futuro, 40 manager stanno frequentando un percorso formativo presso un istituto di formazione manageriale. Il programma si focalizza su competenze legate a innovazione, sostenibilità, internazionalizzazione e cooperazione tra diversi Paesi europei. La durata del corso e i contenuti specifici non sono stati comunicati. La formazione mira a preparare figure professionali in grado di affrontare sfide transnazionali.
ANCONA – Formare una nuova generazione di leader europei capaci di coniugare innovazione, sostenibilità, internazionalizzazione e cooperazione tra Paesi. È questo l’obiettivo del progetto dell’Istao denominato “Management d’impresa: diplomazia economica e promozione integrata. Dal modello. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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