Alisson Santos, considerato tra i talenti emergenti del calcio, si trova al centro di una discussione sulla sua presenza in campo. La Gazzetta dello Sport riporta che a Napoli si parla ormai di un suo impiego più frequente, superando il ruolo di riserva. La questione riguarda la possibilità di vederlo protagonista in modo più costante durante le partite.

La Gazzetta dello Sport conferma quello che è oramai un mantra ripetuto a Napoli: Alisson Santos non può più restare confinato al ruolo di arma dalla panchina. Deve partire dall’inizio. Il quotidiano sportivo parte da un dato: c’è un attacco da riaccendere e la scintilla è il brasiliano, definito “ l’uomo più incisivo quando entra dalla panchina”. Una specialità che ha permesso al Napoli di vincere partite, come col Milan, o di riprenderle nelle difficoltà, come contro la Roma o a Parma. Ma la Gazzetta scrive chiaramente che “ Alisson ora serve dall’inizio, per dare ampiezza alla manovra, imprevedibilità negli ultimi venti metri” e per “ garantire quegli uno contro uno in fascia, per aprire le difese più chiuse”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson Santos è uno dei leader del futuro. Ma il futuro è adesso

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