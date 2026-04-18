Salvini e i patrioti in piazza I leader europei sul palco del Duomo

Nel centro di Milano si è svolto un corteo promosso dai Patrioti europei denominato “Senza paura”. Alla manifestazione ha partecipato anche il leader di un partito politico nazionale, che si è rivolto ai presenti dal palco allestito in piazza Duomo. Poco prima, la piazza si era riempita di persone che contestano l’immigrazione e l’Unione europea. La manifestazione si è conclusa con gli interventi dei rappresentanti del movimento.

Milano, 18 aprile 2026 – Più che “remigrazione”, la parola d’ordine è antieuropeismo. Matteo Salvini si presenta in Piazza Duomo, al termine del corteo organizzato dai Patrioti europei ‘Senza paura. In Europa padroni a casa nostra’ – in strada, da Porta Venezia al sagrato oltre 2 mila persone, in piazza Duomo la stima è di 10 mila manifestanti – con il piglio della Lega euroscettica di anni lontani. Il vicepremier e segretario del Carroccio parla della crisi energetica, boccia la ricetta del lockdown ipotizzata dalla Commissione europea (“no alla genialata di Ursula von der Leyen, non abbiamo nessuna intenzione di chiudere scuole e fabbriche...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salvini e i patrioti in piazza. I leader europei sul palco del Duomo Corteo Patrioti, Salvini: Remigrazione significa permesso di soggiorno a punti Notizie correlate Milano, piazza Duomo scende in piazza: Salvini e i leader europeiIl prossimo sabato 18 aprile, la piazza Duomo di Milano diventerà il palcoscenico di una mobilitazione politica coordinata dal gruppo Patriots. Milano in piazza: Patrioti europei in Duomo, cortei di protesta in città | La direttaI Patrioti europei scendono in piazza Duomo oggi a Milano con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa "sorda se non nemica", come l'ha definita il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Patrioti senza paura; Rischio flop per la kermesse dei patrioti, Salvini la cambia: meno remigrazione più economia; Salvini lancia il raduno sovranista di Milano. E prende le distanze da Trump: Per lui la guerra è già finita parecchie volte; Remigrazione, Salvini a Milano con i patrioti. Salvini e i patrioti in piazza. I leader europei sul palco del DuomoIl leghista: Ue e Fmi coppia malefica. Con il segretario del Carroccio anche l’olandese Wilders e il francese Bardella. La parola d’ordine è ’remigrazione’. I figli di immigrati in corteo con Forza It ... quotidiano.net Salvini raduna 10.000 Patrioti a Milano: piazza Duomo piena, i centri sociali cercano lo scontroDiecimila in piazza con Bardella e Wilders, scontro politico su immigrazione e Europa. Cortei antagonisti e interventi della polizia ... laprovinciadivarese.it Oggi, di nuovo, #Conte e #Salvini in pienissima sintonia: compriamo petrolio e gas dalla Russia e abbandoniamo l'Ucraina al suo destino. Bi-populismo in grande spolvero. x.com Lega - Salvini Premier - facebook.com facebook