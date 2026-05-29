Torna il Colonna Day | la grande festa della comunità del Liceo Vittoria Colonna

Notizia in breve

Il Colonna Day torna a festeggiare la comunità del Liceo Vittoria Colonna. La manifestazione si svolgerà in una giornata dedicata a incontri, attività e momenti di condivisione tra studenti, insegnanti e famiglie. La festa rappresenta un appuntamento tradizionale per il liceo, che ogni anno coinvolge numerosi partecipanti. La data dell’evento è fissata per il 29 maggio 2026.