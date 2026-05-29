Torna il Colonna Day | la grande festa della comunità del Liceo Vittoria Colonna
Il Colonna Day torna a festeggiare la comunità del Liceo Vittoria Colonna. La manifestazione si svolgerà in una giornata dedicata a incontri, attività e momenti di condivisione tra studenti, insegnanti e famiglie. La festa rappresenta un appuntamento tradizionale per il liceo, che ogni anno coinvolge numerosi partecipanti. La data dell’evento è fissata per il 29 maggio 2026.
Arezzo, 29 maggio 2026 – . La terza edizione dell’evento riunisce tutte le classi dell’Istituto con ospite il filosofo Matteo Saudino, la prima assoluta di un corto cinematografico e tanti talenti artistici degli studenti Il Liceo Vittoria Colonna di Arezzo si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno scolastico: torna il Colonna Day 2026, giunto alla sua terza edizione. L’evento, che ha ormai conquistato un posto fisso nel calendario del Liceo, rappresenta il momento comunitario per eccellenza della scuola: un’occasione in cui tutte le classi dell’Istituto si ritrovano insieme, in un clima di condivisione, creatività e appartenenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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