A Rosalia Porcaro i premi PulciNellaMente e Genius Loci

Sarà Rosalia Porcaro, tra le interpreti più amate, autorevoli e rappresentative della scena artistica contemporanea, a ricevere quest’anno i Premi “PulciNellaMente” e “Genius Loci”, due riconoscimenti che, nel panorama culturale campano e nazionale, celebrano personalità capaci di custodire. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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