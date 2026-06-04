Rosalia Porcaro ha partecipato a Sant’Arpino per ricevere i premi ‘Pulcinellamente’ e ‘Genius Loci’. La cantante e attrice, nota per le sue interpretazioni, è arrivata nel paese campano accompagnata da un pubblico numeroso. Durante l’evento, ha ritirato i riconoscimenti assegnati per il suo contributo artistico. La cerimonia si è svolta in una location dedicata all’arte e alla cultura locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Sarà Rosalia Porcaro, tra le interpreti più amate, autorevoli e rappresentative della scena artistica contemporanea, a ricevere quest’anno i Premi “PulciNellaMente” e “Genius Loci”, due riconoscimenti che, nel panorama culturale campano e nazionale, celebrano personalità capaci di custodire, interpretare e diffondere, attraverso il proprio talento e la propria produzione artistica, il patrimonio identitario, culturale e antropologico della tradizione partenopea. L’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno 2026, alle ore 10.30, a Sant’Arpino, nella suggestiva cornice di Fabula, all’interno degli spazi dell’antico Municipio di Atella di Napoli (in via Martiri Atellani 210). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rosalia Porcaro a Sant’Arpino per i premi ‘Pulcinellamente’ e ‘Genius Loci’

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