Visita guidata | Verona anima e corpo Genius loci et imago urbis

Personali affetti e sensazioni guidano i passi di chi abita la città attraverso spazi noti e lineamenti inconfondibili. Lo sguardo esterno dei viaggiatori, giunti nel corso del tempo, ha apprezzato l'originalità e l'armonia del luogo creando nuove memorie. In un gioco di cambi di prospettiva. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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