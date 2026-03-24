Capitale della cultura la Regione rilancia | Al fianco di Forlì e Cesena sui progetti culturali

“La Regione conferma la piena disponibilità ad accompagnare e sostenere l’intero percorso", sottolinea la sottosegretaria alla Presidenza della giunta, Manuela Rontini “Continuare ad accompagnare e sostenere i progetti contenuti nel dossier ‘I sentieri della bellezza’”. Le consigliere regionali del Pd, la forlivese Valentina Ancarani e la cesenate Francesca Lucchi (Pd), in un’interrogazione a risposta immediata in Aula, chiedono alla giunta “se sia disponibile, su richiesta dei Comuni di Forlì e Cesena, ad accompagnare e sostenere un percorso condiviso di individuazione e attuazione dei progetti contenuti in tale dossier”. “Il percorso... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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