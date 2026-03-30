A Chianciano si è tenuta ieri un'iniziativa pubblica dedicata alla pace e ai valori dell’Articolo 11 della Costituzione. L’evento ha visto una partecipazione significativa e la presenza di rappresentanti istituzionali. La vice presidente della Regione ha partecipato all’evento, sottolineando l’importanza di promuovere una cultura di pace e di evitare conflitti.

Si è svolta ieri l’iniziativa pubblica dedicata alla pace e ai valori dell’Articolo 11 della Costituzione, che ha visto una partecipazione ampia e un forte protagonismo istituzionale.Dal presidio iniziale al corteo fino alla piazza del centro storico, la città ha ospitato una mobilitazione composta e condivisa, capace di unire cittadini, associazioni e rappresentanti pubblici in un unico momento di riflessione civile.Elemento centrale dell’iniziativa è stata la presenza della vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop, che nel suo intervento ha sottolineato il valore delle mobilitazioni territoriali come strumenti concreti per promuovere una cultura della pace, ribadendo il ruolo delle istituzioni nel sostenere percorsi continuativi sui temi dei diritti e della cooperazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chianciano dice ’no’ ai conflitti. La vice presidente della Regione: "Marcia per una cultura di pace"

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