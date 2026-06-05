A Roma torna l’Atlante dell’Arte Contemporanea | la nuova edizione parla di diritti inclusione e identità

A Roma viene presentata la nuova edizione dell’Atlante dell’Arte Contemporanea Giunti, arrivata alla 74esima edizione. La pubblicazione si concentra su temi come diritti, inclusione e identità, evidenziando l’uso dell’arte come strumento di giustizia sociale e dialogo interculturale. L’annuario, dedicato all’arte italiana, mantiene il suo ruolo di riferimento storico nel settore, aggiornandosi con un focus su questioni sociali attuali.

L’arte come strumento di giustizia sociale, inclusione e dialogo interculturale. È questa la nuova direzione intrapresa dall’ Atlante dell’Arte Contemporanea Giunti, lo storico annuario dedicato all’arte italiana nato nel 1940 e arrivato oggi alla sua 74esima edizione. Il volume sarà presentato in anteprima a Roma il 5 giugno presso l’Università eCampus di via Matera 18, in un appuntamento che segna il rinnovamento di una delle pubblicazioni artistiche più longeve del panorama culturale italiano. Diretto da Daniele Radini Tedeschi, il nuovo Atlante si presenta con una veste grafica completamente rinnovata e con una copertina firmata dal maestro Gabriele Maquignaz. 🔗 Leggi su Funweek.it

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