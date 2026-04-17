Dal 17 al 19 aprile si tiene a Milano la trentesima edizione di miart, la fiera internazionale dedicata all’arte moderna e contemporanea. La manifestazione, organizzata da Fiera Milano e diretta da Nicola Ricciardi, si svolge presso i padiglioni della città. Durante gli tre giorni, espositori provenienti da vari paesi presenteranno le loro opere a una vasta platea di visitatori. La fiera rappresenta un appuntamento importante nel calendario dell’arte moderna.

(askanews) – Fiera Milano presenta la trentesima edizione di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea diretta da Nicola Ricciardi che si svolge dal 17 al 19 aprile 2026. Al piano 2 prende forma la nuova sezione Established Antholog y, che riunisce 20 gallerie internazionali attorno a un comune obiettivo: raccontare la complessità, le traiettorie e le trasformazioni del tempo. Attraverso esposizioni tematiche, focus monografici e accostamenti generazionali, i progetti celebrano figure storiche e artisti contemporanei, esplorando le dimensioni di tempo, spazio e trasformazioni culturali. Ecco i progetti espositivi delle gallerie Lia Rumma, Gian Enzo Sperone e Mazzoleni.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal 17 al 19 aprile a Milano la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea Miart: cosa c'è da sapere della nuova edizione

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