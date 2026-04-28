La Regione Siciliana ha pubblicato un bando da 700 mila euro per la seconda edizione di “Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026”. L’iniziativa mira a promuovere l’arte contemporanea e le attività didattiche nella città. La pubblicazione del bando segue le fasi iniziali del progetto, con l’obiettivo di coinvolgere artisti, istituzioni e scuole locali. La selezione dei progetti avverrà attraverso una procedura pubblica prevista dal bando.

La Regione Siciliana rilancia l’iniziativa che unisce arte contemporanea e didattica. Dopo il successo della prima edizione, che ha finanziato 163 progetti nelle scuole dell’Isola, l’assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale ha stanziato 700 mila euro per la seconda edizione di “Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Villa Zito rende omaggio a Gibellina, capitale italiana dell’arte contemporanea: incontro tra memoria e territorioUn dialogo che unisce territori, artisti, istituzioni che da sempre fanno rete, costruiscono ponti e rimandi di cultura.

Capri si candida a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028Il sindaco Paolo Falco iscrive la città di Capri al bando del Ministero della Cultura per la "Capitale italiana dell'arte contemporanea 2028".

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Un milione per il commercio in centro storico; Contributi a Fondo Perduto 2026: 20 Bandi Aperti per PMI; Cinema, la Regione accelera: bando da 1,25 milioni e tempi certi per i Festival; Castel Guelfo, ecco i campi sportivi di via Volta.

Parte il bando da 700 milioni per portare internet veloce a 1,8 milioni di indirizzi civiciI contributi dal Fondo Nazionale Connettività servono per realizzare reti internet fino a 1 gigabit entro il 2030. Una toppa per coprire i numerosi buchi (ed ... repubblica.it

Mercati rionali, nuova linfa. Un bando da 70 mila euro per riqualificare le ‘baracchine’Da via Albani a piazza Aldrovandi, da Chiesa Nuova alla Cirenaica, fino alle vie San Mamolo, Toscana, Vittorio Veneto, Mazzoni. Il Comune vuole aiutare la riqualificazione dei mercati rionali, dal ... ilrestodelcarlino.it

Bando per 220 posti da commissario nella Polizia di Stato: requisiti, titoli ammessi, riserve di posti e procedura di candidatura entro il 20 maggio 2026. facebook

Da oggi fino al 15 giugno sarà possibile partecipare al bando promosso da #FICOG e @Fondaz_Veronesi per sostenere la realizzazione di studi clinici indipendenti nell’ambito del #carcinomadelpancreas. Scopri di più qui: bandi.ficog.org/grants/870bdc3… x.com