Arriva l’East Coast Festival tra sfilate di auto e country dance

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul lungomare di Torre Pedrera si svolge l’East Coast Festival, con sfilate di auto d’epoca e esibizioni di country dance. L’evento, che coinvolge diverse attività, si svolge durante il weekend e vede la partecipazione di appassionati e visitatori. Le strade sono state chiuse al traffico per consentire le esibizioni e le esposizioni di veicoli storici. La manifestazione si svolge senza incidenti e si conclude in serata.

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Il mito americano sbarca sul litorale riminese. Il lungomare di Torre Pedrera è pronto a trasformarsi in un vero e proprio angolo di States in occasione dell’ East Coast Festival, un appuntamento imperdibile per gli appassionati della cultura d’oltreoceano e per i curiosi in cerca di una giornata fuori dagli schemi. Sabato, a partire dalle 15, un’esperienza unica all’insegna dello stile ’stars and stripes’, mixando con sapienza motori ruggenti, grande musica e intrattenimento per tutte le età. Grandi protagonisti del pomeriggio saranno i motori: il pubblico potrà ammirare da vicino una spettacolare esposizione di auto d’epoca e moderne americane, le leggendarie Harley-Davidson e splendide moto custom, simboli di libertà e del viaggio on the road. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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