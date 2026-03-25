A Palermo, martedì 24 marzo alle 19.30, si terrà un open day presso la palestra Z Fitness dedicato al nuovo corso base di country line dance. L’evento sarà organizzato dai Country People Palermo e offrirà l’opportunità di conoscere le attività della scuola e di partecipare a una sessione di prova della danza country line.

I Country People Palermo, martedì 24 marzo ore 19.30 saranno impegnati in un open day del nuovo corso base di country line dance. Appuntamento nella palestra Z Fitness, in via Don Orione, 1416 di Palermo. Facile e divertente per tutta la famiglia. Un'occasione per divertirsi con bella musica, imparare i primi passi e fare nuove amicizie immersi in un'atmosfera americana. Primo e unico gruppo di ballo da 2 anni a Palermo e dintorni, realizzato dall'insegnante Valentina Lunetto, certificata e con esperienza pluriennale su campo nazionale, che direttamente da Genova e Roma é tornata a Palermo per portare la magia di questa nuova disciplina di ballo: la country line dance. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Nuovo corso di country line dance a Palermo: open day nella palestra Z Fitness

Articoli correlati

Country western dance: allo Spazio Lab Eventi un open day dedicato alla disciplina artisticaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Un open day dedicato alla country western dance, all’insegna della libertà...

Colleferro. Campionato Regionale Open di Ballo a Frascati. Bronzo nella categoria Over 50 Social Dance per le ballerine dell’Asd Passione Lady Lory DanceCronache Cittadine COLLEFERRO – Domenica 8 Febbraio una rappresentanza dell’Asd Passione Lady Lory Dance, diretta dalla Maestra e Coreografa Loretta...

Una selezione di notizie su Nuovo corso

Discussioni sull' argomento Palermo, open day di country line dance; Comunicazione Italiana; Farmaceutica. Regeneron inaugura nuova sede a Milano. Consolidare dialogo con sistema Italia; Guidare l’ascesa dei grandi impianti BESS italiani.

Nuovo corso, nuova squadra - facebook.com facebook