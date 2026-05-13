Martedì sera è stata comunicata la decisione ufficiale del Comitato per l’ordine e la sicurezza di spostare il derby tra le due squadre romane da domenica 17 a lunedì 18 maggio alle ore 20. La scelta è stata motivata dalla necessità di garantire migliori condizioni di sicurezza per l’evento. La modifica del calendario ha suscitato reazioni da parte di alcuni protagonisti, tra cui un allenatore che ha espresso la propria preferenza per la nuova data.

Martedì sera è arrivata la notifica ufficiale del provvedimento del Comitato per l’ordine e la sicurezza che prevede lo slittamento del derby Roma-Lazio da domenica 17 a lunedì 18 maggio alle ore 20.45. La Lega Serie A, però, non ci sta e in durissima nota ha annunciato perfino il ricorso al Tar per evitare il rinvio del match, che si trascina dietro altre 4 partite. Visto il coinvolgimento della Roma nella lotta per un posto in Champions League, in attesa dell’annuncio ufficiale, si dovrebbero giocare sempre lunedì anche Como -Parma, Genoa- Milan, Juventus -Fiorentina e Pisa- Napoli. Proprio il dover coinvolgere così tante tifoserie a seguire la propria squadra in un giorno feriale potrebbe essere l’appiglio per la Lega Serie A per ottenere il ripristino delle gare alla domenica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sarri: “Giocare il derby di lunedì è l’unica idea assennata. In Lega non c’è nessuno che sa sentire l’odore dell’erba”

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Temi più discussi: Furia Sarri per il derby di Roma anticipato: perché la Lega è stata obbligata alle 12.30; Sarri furioso: Il derby di Roma alle 12:30 è un insulto alla città; Furia Sarri per il derby alle 12.30: Mi siederò in panchina e poi me ne andrò subito negli spogliatoi; Sarri contro l'ipotesi derby alle 12:30, 'non si gioca con 35 gradi'.

Maurizio #Sarri sul derby: ? Giocare di lunedì? Credo sia l'unica idea assennata. Si sono concatenati una serie di errori tutti fatti dalla Lega. In Italia ci sono due ATP Finals: uno a Torino, e hanno messo il derby, e uno a Roma, e hanno messo l'altro derby. P x.com

Maurizio Sarri sul Derby della Capitale che si gioca alle 12:30: Spero che non ci costringeranno a giocare a quell'ora, e qualcuno dovrebbe dimettersi solo per averlo proposto. Posso dirvi ora, se lo fanno, non mi presenterò alle interviste stampa in segno di p reddit

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