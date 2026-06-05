a piedi a scuola piedibus in vista

Centinaia di bambini hanno percorso a piedi le strade che portano alla scuola, seguendo percorsi progettati dai loro stessi compagni. L’iniziativa, dedicata alla mobilità sostenibile, si è svolta in mattinata e ha coinvolto i giovani studenti in un percorso collettivo senza l’uso di mezzi motorizzati.

Una mattinata all’insegna della mobilità sostenibile, con centinaia di bambini che hanno raggiunto la scuola a piedi lungo percorsi progettati dai loro stessi compagni. È il bilancio della seconda edizione di " Mobilityamoci ", l’iniziativa dedicata alla mobilità dolce che ha coinvolto gran parte dei circa 350 alunni della scuola primaria di Basiglio, trasformando le piste ciclo-pedonali del territorio in un colorato corteo diretto verso la scuola. L’evento ha rappresentato una vera prova generale del futuro Piedibus: quattro linee sperimentali, con fermate e percorsi ideati dai ragazzi del consiglio comunale dei ragazzi. I giovani protagonisti non si sono limitati a promuovere l’iniziativa, ma hanno organizzato i tragitti e guidato i compagni come capofila lungo il percorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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